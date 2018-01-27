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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Китае провели первые опыты на добровольцах для будущей базы на Луне

В Китае провели первые опыты на добровольцах для будущей базы на Луне

В Китае провели первые опыты на добровольцах для будущей базы на Луне
Фото: Синьхуа

Четыре студента провели 200 дней в помещении размером 160 квадратных метров

27.01.18 536
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Китайские студенты участвовали в опыте по проживанию на симуляции "лунной базы", созданной в Пекине. Это часть подготовки Китая к созданию постоянной базы на Луне, передает Популярная механика.

Четыре студента провели 200 дней в помещении размером 160 квадратных метров под названием "Югон-1" – Лунный дворец – созданном в кампусе Пекинского университета. Эксперимент был направлен на проверку возможностей человека жить в замкнутом пространстве на полном самообеспечении без каких-либо контактов с внешним миром.

В ходе эксперимента волонтеры подвергались экстремальным психическим нагрузкам, рассказал главный дизайнер модуля Лю Хон, особенно, в трех случаях, когда в лаборатории происходили незапланированные перебои с электроэнергией. Тем не менее, студенты испытания прошли.

Модуль обеспечивает переработку отходов человека с помощью биоферментации, и добровольцы растили с помощью этих переработанных отходов зерновые растения и овощи.

"Лунный дворец" состоит из двух модулей для выращивания растений, а также жилого помещения, общей площадью 42 квадратных метра. В нем расположены четыре места для сна, общая комната, ванная, туалет и помещение для выращивания животных.

Первая группа добровольцев, состоящая из двух мужчин и одной женщины, провела внутри модуля 60 дней. Вторая, состоящая уже из четырех человек, провела внутри 200 дней.

По планам Китая экспедиция на Луну с космонавтами на борту возможна только в следующем десятилетии, но этот проект помогает создать оптимальные условия для долгого пребывания лунных исследователей на поверхности земного спутника.

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