Принцип работы новых устройств схож с таковым у растений, которые могут изменять форму и размер, поглощая воду из земли или воздуха

Ученые создали робота, работающего не на электричестве и не на батарейках, а на… влажности воздуха.

Исследователи из Сеульского национального университета создали робота, который может передвигаться, впитывая влажность из окружающей среды. Эти устройства могут ползти, изгибаясь вверх и вниз, а также скручиваясь, как змея. В будущем такие роботы, как считают исследователи, могут найти применение в различных сферах, в частности в медицине.

О разработке южнокорейских ученых пишет Популярная механика со ссылкой на портал The Verge.

Принцип работы новых устройств схож с таковым у растений, которые могут изменять форму и размер, поглощая воду из земли или воздуха. Однако данные роботы сделаны не из растительного материала — они лишь имитируют механизмы, характерные для растений.

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Описанный исследователями робот имеет два слоя из нановолокон: один из них впитывает влажность внешней среды, другой — нет. Когда устройство помещают на мокрую поверхность, первый слой расширяется, тем самым поднимая вверх робота. Затем данный слой снова теряет влагу и опускается ближе к поверхности — цикл повторяется. Это и позволяет роботу двигаться.

Работа, посвященная новому роботу, была опубликована в журнале Science Robotics.