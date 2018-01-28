Илон Маск сказал, когда запустят Falcon Heavy

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал дату запуска сборной тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Об этом он заявил в своем Twitter.

"Планируем произвести первый запуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки "Аполлон" 39A на мысе Канаверал", – написал Маск.

Запуск ракеты можно будет наблюдать со смотровой площадки.

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Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2018 г.

Напомним, компания Space X уже провела тестирование тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Эта ракета состоит из трех ускорителей Falcon 9, на каждом из которых есть 9 двигателей. Вместе они производят более 5 млн фунтов тяги, равную силе 18-ти "Боингам 747". В компании предполагают, что в 2018 году Falcon Heavy выведет на орбиту грузовик Dragon 2 (Crew Dragon), в котором будут находиться два космических туриста. Миссия, согласно плану представителей компании, должна будет совершить недельный полет вокруг Луны.

SpaceX планирует отправить спутник для высокоскоростного интернета на Земле в 2019 году.