Уже в марте в Украине может заработать 4G

Мобильные операторы планируют запустить 4G в Украине уже в марте-апреле 2018 года. Об этом сообщает Укринформ.

В частности, подобные сроки озвучила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

"Мы готовы, пока тестируем и в марте-апреле стартуем", - сообщила она.

Аналогичные планы срока запуска имеют и другие операторы. Президент компании Киевстар Петр Чернышев также отметил, что повышения тарифов в связи с внедрением 4G ожидать не стоит.

"Первое, вы все наверняка понимаете, что если мы заплатим эти деньги, нам надо эти деньги как-то получить с наших клиентов. Но эти деньги мы будем получать не за месяц и не за год, это несколько лет, окупаемость растянута. Поэтому какого-то драматического повышение тарифов точно не будет ", - подчеркнул он.

Напомним, 31 января в Украине прошли торги лицензиями на 4G.