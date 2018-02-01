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Главная » Стиль жизни » Технологии » МКС поднялась на 600 метров

МКС поднялась на 600 метров

МКС поднялась на 600 метров
Фото: YouTube

Сейчас орбитальная станция находится на высоте 404,8 км от поверхности Земли

01.02.18 1929
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Во вторник, 31 января, орбиту Международной космической станции (МКС) "подняли" с помощью двигателей модуля "Звезда" на 600 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр управления полетами (ЦУП).

"В 18:25 мск выполнена коррекция орбиты МКС. Двигатели служебного модуля "Звезда" проработали 23 секунды. Согласно расчетам, средняя высота орбиты МКС была "поднята" примерно на 600 м, до 404,8 км", - сообщили в ЦУП.

Цель коррекции - формирование баллистических условий для выведения на орбиту транспортного грузового корабля "Прогресс МС-08", запуск которого намечен на 11 февраля 2018 года. Предыдущая коррекция была проведена 17 января, тогда среднюю высоту орбиты станции "подняли" на 400 метров.

Напомним, 19 декабря 2017 года корабль "Союз" доставил на МКС новых космонавтов.

 

 

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