GovSat-1 будут использовать для военных и гражданских целей

Компания SpaceX 31 января запустила ракету Falcon 9 со спутником GovSat-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск транслировался онлайн на официальной странице SpaceX в Youtube.

"SpaceX отправляет спутник GovSat-1 на орбиту геостационарной передачи (GTO) из космического ракетного комплекса 40 (SLC-40) на военно-воздушной станции Кейп Канаверал, штат Флорида, в среду, 30 января, в 16:25 EST (23:25 Киев, – ред.). Спутник развернется примерно через 32 минуты после запуска", – сообщается на официальной странице компании.

GovSat-1 – геостационарный спутник связи, принадлежащий компании LuxGovSat, совместному предприятию правительства Люксембурга и спутникового оператора SES. Спутник будет использовать защищенные военные частоты для предоставления телекоммуникационных услуг для военных и гражданских правительственных организаций.