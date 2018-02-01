Москва вытесняет Киев с международных рынков оружия, - Укроборонпром

Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия на международных рынках, поскольку интересы обеих стран пересекаются в борьбе за контракты на ремонт и модернизацию техники советского производства.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Сообщается, что Россия прибегает к тактике, когда накануне тендеров отправляет потенциальным заказчикам письма с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников, "мол, только Россия имеет право ремонтировать или модернизировать советскую технику".

В пресс-службе отмечают, что некоторые страны поддаются на такой шантаж, а это вредит экономическим интересам Украины, ведь ремонт авиационной техники - существенная составляющая ее доходов.

Напомним, Гройсман хочет уволить главу Укроборонпрома.