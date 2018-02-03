Японское аэрокосмическое агентство осуществило запуск ракеты диаметром всего 52 см из космического центра Утиноура в префектуре Кагосима.
Об этом сообщило японское издание Nikkei, на которое ссылаются мировые СМИ.
Цель ракеты - вывести на орбиту экспериментальный спутник весом всего 3 кг и размером с коробку для обуви.
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Ракета SS-520 - это самая маленькая ракета в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Диаметр ракеты составляет 52 см, а вес - 2,6 т.