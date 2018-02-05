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Главная » Стиль жизни » Технологии » Опасное далёко. Как технологии могут изменить мир после 2020 года
Опасное далёко. Как технологии могут изменить мир после 2020 года
Фото: Getty Images

Опасное далёко. Как технологии могут изменить мир после 2020 года

Технологии развиваются настолько стремительно, что 2020-й может стать переломным годом, по крайней мере к этой дате различные футурологи, аналитики и прогнозисты приурочили множество своих предсказаний. Их изучил колумнист Newsweek Кевин Маней

05.02.18 147
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К январю 2020 года мы, возможно, уже прокатимся на летающем Uber, в отеле наш багаж примут роботы, а мини-бар в номере будет немного умнее нас. В то же время, скорее всего, масса людей, потеряв работу, впадёт в депрессию. Бокал мартини не сможет облегчить боль, поскольку врач пропишет таблетки, которые даже пьянку превращают в унылое занятие.

На авто по небу

2020 год стал для многих предсказателей своего рода границей, после которой все прогнозы о развитии технологий обязательно начнут сбываться. Особенно много предположений строят по поводу нашего способа передвижения. Любимый тезис всевозможных оракулов сводится к тому, что в 2020-м автопроизводители начнут массово выпускать беспилотные машины. Такие прогнозы возникают не на пустом месте. К 2020 году Honda и Renault-Nissan обещают выпустить ряд моделей, которые будут полностью самоуправляемыми, об этом же задумываются другие автогиганты. Власти штата Нью-Йорк поговаривают, что к 2020-му придётся убрать автоматы, принимающие плату за проезд по дорогам, заменив их чем-то другим, так как беспилотный автомобиль не может рассчитаться самостоятельно.

Если развитие беспилотников звучит хоть сколь-нибудь правдоподобно, так как автомобили Tesla давно оснащены подобной функцией, другие предсказания довольно забавны, пишет Newsweek.

Например, к 2020 году компания Uber обещает запустить летающие такси. Их взялась построить компания Bell Helicopter, которая в январе продемонстрировала дизайн таких машин на выставке потребительской электроники в Далласе, Лос-Анджелесе и Дубае. К 2020 году американские военные собираются выпустить летающий "Хамви" — военный автомобиль, на базе которого создан Hummer.

В январе Toyota объявила о планах создания к 2020 году самоуправляемых магазинов, работающих дистанционно. По замыслу конструкторов, машина будет прилетать к вам, чтобы вы смогли примерить обувь или одежду перед покупкой. Благодаря этому, утверждают в Toyota, клиенту больше не придётся покупать в интернете кота в мешке.

Холодильник-математик

К 2020 году чип ценой в $1000 будет иметь вычислительную мощность человеческого мозга. Не исключено, что "умный" холодильник сможет научить ваших детей арифметике, в которую вы, например, не врубаетесь

Не менее интересны предсказания в области робототехники, отмечает Кевин Маней. По мнению эксперта в области гостеприимства Дина Минетта, к 2020-му каждый уважающий себя отель будет иметь штатного робота. "Гостиница Yotel New York уже имеет такого бота. Опрос постояльцев отеля показал, что две трети потребителей довольны тем, что роботы помогают им в различных нуждах, — говорит Минетт. — Особенно по душе роботы приходятся китайцам, 92% которых в восторге от таких помощников. Однако нововведениями в гостинице недовольны французы и немцы".

Не отстаёт в инновационных подходах индустрия бытовой техники и смартфонов, подчёркивает Newsweek. К 2020 году компания Samsung планирует завершить разработку искусственного интеллекта и внедрить его во все девайсы, начиная от смартфона и заканчивая холодильником.

Американская транснациональная компания Cisco, разрабатывающая сетевое оборудование, прогнозирует, что к 2020 году чип ценой в $1000 будет иметь вычислительную мощность человеческого мозга. Поэтому не исключено, что "умный" холодильник сможет научить ваших детей арифметике, в которую вы, например, не врубаетесь.

Также прогнозисты утверждают, что к 2020 году в каждом телефоне появится функция автоматического перевода с разных языков, который по качеству не будет уступать человеческому переводу.

Цифровой век

Есть все основания полагать, что к 2020-му рынок виртуальной реальности составит $120 млрд, а то и $150 млрд в год, отмечает Newsweek. Инновационный всплеск позитивно скажется на технологических гигантах, таких как Apple, Amazon, Google и Facebook, которые к 2020 году имеют шансы вырасти настолько, что смогут влиять на текущую ситуацию в мире.

В январе 2018 года генеральный директор Apple Тим Кук поставил для компании цель: к 2020 году удвоить доходы от таких серверов, как AppStore. Некоторые аналитики верят, что к 2020 году Amazon сможет удвоить свою стоимость в два раза. Генеральный директор этой компании Джеффри Безос уже превратился в самого богатого человека на планете: его состояние оценивается в $105 млрд. Если стоимость Amazon увеличится до $210 млрд, она будет эквивалентна ВВП Португалии.

Аналитики предполагают, что к 2020 году совокупная цена криптовалют составит $4 трлн. Только никто пока не знает, какие цифровые валюты останутся, а какие исчезнут.

Не менее интересны и другие прогнозы на 2020 год. Звучат предположения о том, что к этому времени мы сможем покупать мясо, выращенное в лабораторных условиях, Япония построит станцию на Луне, а правительство Дубая станет использовать технологию блокчейн.

Такие нововведения могут спровоцировать рост безработицы во всём мире, считает колумнист Newsweek Кевин Маней, поскольку у людей не будет необходимых навыков для работы в новой реальности или же их труд будет обходиться гораздо дороже, чем труд роботов. При этом не получится забыться, нырнув на дно стакана: к 2020 году обещают выпустить препарат арбаклофен-плакарбил, который не даёт развернуться алкогольной эйфории, заставляя человека перестать пить.

По материалам: Newsweek
Перевод Даниила Непочатова

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