Шорты против изнасилования бьют рекорды продаж в ФРГ

Первую партию женских спортивных шорт против изнасилования покупательницы буквально смели с полок в Германии.



КП пишет, что первая партия "безопасных шорт" от компании Tecos, предназначенных для пассивной защиты от изнасилования, полностью распродана в Германии. Идея создания защитного вида женской одежды принадлежит Сандре Сейлз, жительнице города Оберхаузен.



Сами шорты изготовлены из мягкого, дышащего материала, который не стесняет движений, однако имеет чрезвычайную прочность (его невозможно не то что порвать руками, но сложно даже разрезать). Помимо того, они оснащены вдоль завязок у талии кодовым замком, сорвать который невозможно. При попытке это сделать, включается звуковой сигнал тревоги громкостью 130 децибел, призванный отпугнуть насильника.

"Первоначально была выпущена небольшая серия из 150 шорт, которые были быстро распроданы. Сейчас в производстве находится около 5000 экземпляров. Их срок доставки составит около шести недель", — рассказала изобретательница. Цена одного экземпляра таких шорт — 149 евро.



По словам Сейлз, первоначальная идея предполагала создание только защитного пояса, однако впоследствии создательница ее доработала: "Я работала над проектом около года каждый день. Могу оценить стоимость производства первого прототипа шестизначной цифрой".

Спрос на "безопасные шорты" Сандры Сейлз продолжает расти. Около 80% заказов — из Германии, остальные заявки поступают из Новой Зеландии, Италии, Скандинавии и Объединенных Арабских Эмиратов.