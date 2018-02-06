Сегодня, 6 февраля, в промежутке с 20:30 до 23:30 по киевскому времени американская частная компания SpaceX предпринимателя Илона Маска осуществит тестовый запуск сверхтяжелой космической ракеты-носителя Falcon Heavy.

Об этом сообщает liga.net.

Старт запланирован на космодроме им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

Первый - маршевый - блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Faclon 9, каждый из которых составлен из 9 двигателей Merlin, что дает в сумме 27 силовых установок и почти 23 килоньютона суммарной тяги на уровне моря и около 25 кН в вакууме. Это мощнее, чем 18 работающих на полную мощность Боингов-747. Боковые ускорители уже использовались весной-летом 2016 года, центральный будет использован впервые.

При взлете все три ускорителя Falcon 9 будут работать на полную мощность. Вскоре после взлета работу центрального силового узла снизят, пока не выгорят боковые. Как только они доработают, вновь включится центральный узел. Все ступени используют топливную пару керосин/жидкий кислород.



Напомним, SpaceX отправила спутник связи на Falcon 9.