Вечером во вторник, 6 февраля, американская аэрокосмическая компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Об этом пишет N + 1.

Ракета запущена в 22:45 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Через несколько минут после запуска боковые ускорители ракеты сели обратно на космодром, а центральный ускоритель должен был приземлится на морскую платформу, но трансляция посадки прервалась в последний момент. Помимо этого компания должна была посадить на парашютах головной обтекатель ракеты.

Falcon Heavy — сверхтяжелая ракета-носитель, основанная на уже эксплуатируемой компанией ракете Falcon 9. Основное ее отличие от более легкой версии заключается в том, что в качестве первой ступени в ней используется не один, а три ускорителя. Как и Falcon 9 новая ракета разрабатывалась как частично многоразовая.

Главное отличие от Falcon 9 и других используемых сегодня ракет-носителей заключается в массе полезной нагрузки. В одноразовом варианте Falcon Heavy может выводить на низкую опорную орбиту груз с массой до 63,8 тонн — это более, чем в два раза тяжелее, чем полезная нагрузка любой другой эксплуатируемой ракеты. Но в основном компания планирует запускать ее в многоразовом варианте. При этом часть топлива будет расходоваться на маневры, связанные с посадкой, и масса полезной нагрузки будет заметно меньше.

Обычно во время летных испытаний ракет-носителей в качестве полезной нагрузки используются стальные или бетонные блоки. SpaceX решила послать в космос более необычный предмет — личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. На водительское сиденье автомобиля специалисты посадили манекена по имени Starman. Вторая ступень должна вывести электромобиль на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, расположенную между орбитами Земли и Марса.

Позже Макс сообщил, что автомобиль Tesla Roadster, который покинул орбиту Земли и двигается к Поясу астероидов.

"Третье возгорание успешно. Превзошел орбиту Марса и продолжил движение к поясу астероидов", - написал он в Twitter.