Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке

Во время первого запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане и разбилась. Об этом на пресс-конференции заявил создатель SpaceX Илон Маск, передает Медуза со ссылкой на The Verge.

При посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей, вероятно, из-за отсутствия топлива. Ускоритель упал в 90 метрах от платформы на скорости почти 500 километров в час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: SpaceX успешно протестировала новый режим посадки своих ракет

Осколки повредили платформу Of Course I Still Love You, разрушив два двигателя.

Вечером во вторник, 6 февраля, американская аэрокосмическая компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy и доставила в космос автомобиль Tesla Roadster.