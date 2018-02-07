Маск: С помощью ракеты Falcon Heavy можно запускать спутники к Плутону

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что введение в строй ракеты Falcon Heavy может породить новый класс спутников.
На конференции, посвященной запуску ракеты, он отметил, что с помощью нее можно запускать спутники к Плутону и далее, пишет Газета.ру.
По словам Маска, разработка Falcon Heavy стоила компании примерно 500 миллионов долларов.
Напомним, ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде 6 февраля. Как говорится в пресс-релизе SpaceX, Falcon Heavy станет самой мощной в мире ракетой с возможностью поднятия на орбиту почти 64 метрических тонн, что больше, чем самолет Боинг-737, загруженный пассажирами, экипажем, багажом и топливом.