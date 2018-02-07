Крым приближается к России на 32 мм в год

Крым все ближе к России из-за смещения тектонических плит, образующих полуостров.

Провести точные измерения позволила новейшая аппаратура, которой располагают ученые, передает Российская газета.

Скорость этого движения составляет 32 мм в год, выяснили ученые Крымской астрофизической обсерватории РАН, изучающие движение космических объектов и их связь с тектоническими процессами на Земле.

"У нас есть возможность получить ответ, какие объекты двигаются, и это позволяет нам определить, что происходит с тектоническими плитами и объектами, находящимися в тектонических регионах", — заявил замдиректора Крымской астрофизической обсерватории, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.

Ученые изучали состояние тектонических плит, а также исследовали так называемые ретровулканы, а именно Кара-Даг, расположенный на юго-востоке Крыма.

Напомним, Австралия и Канада были одним целым, - исследование.