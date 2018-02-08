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Как Маск воплощает мечты человечества

Tesla завершила год с рекордными убытками

Tesla завершила год с рекордными убытками
Илон Маск / Фото: peoples.ru

Илон Маск не падает духом и прогнозирует рост доходов в 2018 году

08.02.18 1261
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Американская компания по производству электромобилей Tesla Inc. завершила с убытком четвертый квартал и 2017 год в целом, однако главный исполнительный директор компании Илон Маск дал оптимистичные прогнозы на текущий год. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Минувший квартал стал для Tesla наихудшим в истории. Чистый убыток в октябре-декабре увеличился до $675 млн, или $4,01 в расчете на акцию, по сравнению со $121 млн, или 78 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток (без учета разовых расходов) вырос до $3,04 на акцию с 69 центов.

При этом выручка поднялась до $3,288 млрд против $2,284 млрд в четвертом квартале 2016 года.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне $3,11 на акцию при выручке в $3,297 млрд.

Тем не менее, Маск представил смелые ожидания на текущий год.

"2018 год, вероятно, будет для нас очень большим годом", - сказал глава Tesla в ходе телефонной конференции.

В частности, он заявил о планах выпускать по 5 тыс. автомобилей Tesla Model 3 в неделю.

Tesla прогнозирует также, что темпы роста выручки в 2018 году будет значительнее прошлогодних, когда они превзошли 52%. Поставки Model S и Model X в этом году составят 100 тыс., что практически соответствует уровню 2017 года (однако в прошлом году новая Model 3 только появилась на рынке).

Компания ожидает увеличения продаж аккумуляторов втрое, а также незначительного повышения капзатрат с $3,4 млрд в 2017 году.

Котировки акций Tesla на электронных торгах в среду снизились на 0,4% после опубликования отчетности. Капитализация компании сейчас составляет около $56,4 млрд по сравнению с $59,5 млрд у General Motors.

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