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Главная » Стиль жизни » Технологии » Apple подтвердила крупнейшую в истории утечку данных

Apple подтвердила крупнейшую в истории утечку данных

Apple подтвердила крупнейшую в истории утечку данных
Офис Apple в США / Фото: vorotila.ru

Публикация украденной информации не повлияет на безопасность хранения данных

09.02.18 178
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В компании Apple подтвердили информацию о утечке исходного кода iOS. Об этом сообщил представитель Apple изданию Cnet, передает УНИАН.

При этом в компании отметили, что эта утечка не повлияет на безопасность хранения данных.

Просочившийся в сеть код iBoot (программа отвечающая за безопасность загрузки и обновления операционной системы) был разработан для старой версии iOS 9 (актуальная версия 11.2), поэтому не несет опасности для современных устройств.

"Старый исходный код трехлетней давности действительно украден. Но защищенность наших продуктов не зависит от сохранности кода. Существует много уровней защиты, встроенных в наши продукты, поэтому мы и призываем пользователей устанавливать новые версии системы, чтобы повысить безопасность", – отметили в Apple.

При этом издание отмечает, что согласно статистике только 7% iOS-устройств используют версию старше 10, которая вышла в сентябре 2016 года. 

Напомним, 8 февраля аноним выложил на GitHub исходный код загрузчика iBoot, который отвечает за процесс загрузки iOS. Эксперты назвали эту утечку крупнейшей в истории Apple.

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