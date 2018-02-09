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Главная » Стиль жизни » Технологии » Falcon Heavy оказалась не нужна NASA
Как Маск воплощает мечты человечества

Falcon Heavy оказалась не нужна NASA

Falcon Heavy оказалась не нужна NASA
Коллаж: Сплетник

Национальное космическое агентство усмотрело в коммерческом использовании Falcon Heavy конкуренцию 

09.02.18 2157
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SpaceX предлагала NASA и ВВС США использовать первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy для бесплатного запуска научной или военной полезной нагрузки.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Twitter бывшего заместителя администратора NASA Лори Гарвер.

По ее словам, NASA усмотрело в коммерческом использовании Falcon Heavy конкуренцию и отказалось от предложения SpaceX. Гарвер сообщила, что ранее, беседуя с представителями NASA , она часто слышала скептические высказывания о Falcon Heavy.

По ее словам, вместо сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) NASA целесообразнее использовать Falcon Heavy, которая в десять раз дешевле первой. "SpaceX и NASA рассматривают миссии на Марс в качестве своих целей, но только один может реально добраться туда по устойчивой цене", — полагает бывший заместитель администратора NASA.

В комментариях к посту Гарвер пользователи сети отмечают, что в истории Motor Trend о том, как в SpaceX выбрали Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки для первого запуска Falcon Heavy, нет упоминания о NASA и ВВС США.

В GeekWire предполагают, что NASA и ВВС США отказались от предложения главы компании Илона Маска, поскольку не хотели рисковать собственными спутниками в ходе экспериментального запуска либо не имели в своем распоряжении подходящих космических аппаратов. 

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