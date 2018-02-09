Автомобиль Илона Маска стал настоящим космическим объектом

Описание объекта включает в себя: манекен, электронную копию книги Айзека Азимова и металлическая пластина с именами сотрудников SpaceX

Тesla Roadster, который был запущен в космос компанией SpaceX, внесен в базу космических объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA.

Об этом в Twitter, на который ссылаются мировые СМИ, написал журналист и метеоролог Эрик Холтхаус.

Отмечается, что автомобиль внесен в базу как космический корабль.

Описание объекта включает в себя все предметы в машине: манекена, игрушечную машинку с фигуркой астронавта, электронную копию книги Айзека Азимова, а также металлическую пластину с именами сотрудников SpaceX.

Напомним, Falcon Heavy оказалась не нужна NASA.