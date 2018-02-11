В Париже затонула легендарная жилая баржа

Жилая баржа "Луиза Катерина", оборудованная известным архитектором Ле Корбюзье, затонула в реке Сена в центре Парижа у моста Аустерлиц.

Об этом пишет ТАСС.

Плоскодонная баржа была построена в 1915 году. Изначально ее использовали для перевозки угля из Руана в Париж, а после приобретения судна Армией спасения в 1929 году Ле Корбюзье переоборудовал ее в плавучий приют для бездомных.

70-метровое судно вошло в список исторических памятников столицы Франции, с 2014 года на нем велись работы по созданию музея.

В последние недели уровень воды в Сене поднялся более чем на 5 м, из-за чего баржа оказалась на затопленной набережной. После схода воды судно отбуксировали к реке, однако через 15 минут баржа затонула. Предположительно во время перемещения был поврежден корпус "Луизы Катерины", изготовленный из армированного цемента.

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