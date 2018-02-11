Колонизации быть. Как Илон Маск собирается заселить Марс людьми

На днях основателю компании Space X и миллиардеру Илону Маску удалось вывести в космос ракету Falcon Heavy. Все космические испытания он делает ради достижения главной цели — покорить Марс. Space.com и Time рассказывают о том, что Маск собирается предпринять в ближайшие годы

Самая мощная ракета

Свой план колонизации Марса Илон Маск изложил в июне 2017 года, снабдив его дерзким лозунгом "Сделаем человечество межпланетным видом". Видение Маска колонизации Красной планеты состоит в многоразовом использовании космических аппаратов. Такой подход он называет Межпланетной транспортной системой (МТС). Как ракета-носитель, так и космический корабль будут оснащены двигателем Raptor от Space X, который пока ещё находится в разработке. Raptor должен быть в три раза сильнее, чем двигатель Merlin, который используют на ракете Falcon 9, способной вывести на околоземную орбиту 22,8 т груза.

Ракета-носитель с 42 двигателями Raptor станет самой мощной за всю историю ракетостроения. По словам Маска, она сможет вывести 330 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Для сравнения: ракета-носитель "Сатурн-5", которая использовалась в рамках космической программы НАСА "Аполлон" и впервые совершила полёт в 1967 году, осилила полезную нагрузку в 150 тонн.

Ракета-носитель МТС будет запускать космические корабли на орбиту Земли, а через 20 минут возвращаться к месту запуска, пишет Space.com. "Ракеты предназначены для использования тысячу раз, — говорит Маск. — Они будут выходить на орбиту, а затем отправляться в массовом порядке к Марсу, когда Земля и Красная планета будут сближаться. Такое сближение происходит раз в 26 месяцев".

Скоро полетим

Цена полёта на Марс составит $200 тыс. вместо сегодняшних расчётов в $10 млрд

Маск собирается построить тысячу или даже больше космических кораблей, каждый из которых сможет доставить на Марс 100 человек. По словам изобретателя, если идти такими темпами, через 50-100 лет на Марсе может жить 1 млн человек.

Сообщение не должно быть односторонним: корабли также должны вылетать с Марса на Землю. Для этого планируется наладить производство топлива на Красной планете, беря за основу метан. Космический корабль будет способен делать 12-15 перелётов. Способность повторного использования, а также, например, возможность дозаправки космического судна на орбите Земли должны привести к тому, что цена полёта составит $200 тыс. вместо сегодняшних расчётов в $10 млрд.

Маск всё же переживает, удастся ли ему удешевить технологию полётов на Марс. Несмотря на это, он ставит по-настоящему амбициозный дедлайн. Как пишет Time, первая высадка человека на Марс запланирована на 2024 год. К 2022 году, сообщил Илон Маск на Международном астрономическом конгрессе в Аделаиде, он планирует отправить две беспилотных грузовых миссии для разведки источников воды на Марсе и строительства топливной станции.

До сих пор непонятно, ради чего Маск всё это задумал: чтобы реализовать давнюю мечту о космосе, заработать денег на новых технологиях или сохранить человеческий вид на случай глобальной катастрофы. "Либо мы останемся на Земле навсегда и нас что-то уничтожит, либо же мы найдём заранее другую планету и вовремя спасёмся", — говорит Маск.

По материалам: Space.com, Time

Перевод Даниила Непочатова