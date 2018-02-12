Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Еще
Все статьиСпецтемыПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Главная » Стиль жизни » Технологии » Ради защиты авторских прав Google изменит систему поиска картинок

Ради защиты авторских прав Google изменит систему поиска картинок

Ради защиты авторских прав Google изменит систему поиска картинок
Фото: flickr.com/Ben Nuttall

При поиске Google будет показывать предупреждение, что изображение может быть предметом авторского права

12.02.18 61
000

Компания Google внесет изменения в систему поиска картинок для защиты авторских прав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PetaPixel.

Теперь при поиске Google будет показывать предупреждение, что изображение может быть предметом авторского права.

Также поисковая система будет показывать оповещения с информацией об авторе или правообладателя изображения.

Компания намерена убрать кнопку "Просмотр изображения", поскольку так пользователи могут посмотреть картинку или фотографию в полном размере и сохранить ее себе на компьютер.

Данные нововведения стали результатом сотрудничества Google и американского фотоагентства Getty Images.

Ранее сообщалось, что компания Google изменила требования к пользователям YouTube, которые претендуют на участие в партнерской программе сервиса, позволяющей видеоблогерам получать доход от демонстрации рекламы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Google будет каждый день выпускать новый Doodle в честь ОлимпиадыНа Титан полетит подводная лодкаМаск: С помощью ракеты Falcon Heavy можно запускать спутники к Плутону

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9343
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 2707
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 14622
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5255
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3077
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5548
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 2498
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3729
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1567
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5323
  1. В Киеве задержали Саакашвили 3756 / 3849
  2. Ответка прилетела. Чем может обернуться атака на израильский истребитель в Сирии 3072 / 3598
  3. Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 2585 / 3902
  4. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 2375 / 36124
  5. Прицельная стрельба. Как отечественный бизнес вооружает украинскую армию 1519 / 1622
  6. Полный вперёд. Как живут люди в морских круизах 1331 / 1430
  7. Грандиознее Илона Маска. 10 композиций в плей-лист февраля 1217 / 1483
  8. Операция "Сулугуни". Что будет с Саакашвили после высылки в Польшу 1118 / 1401
  9. В Украине введены новые правила пересечения границы 1107 / 16731
  10. Ахметов мог бы кормить Украину 36 дней, - Bloomberg 1066 / 1193
  1. Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 23 / 3902
  2. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 21 / 36124
  3. В Киеве задержали Саакашвили 17 / 3849
  4. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 12 / 14622
  5. Правдивая ложь. Как вылечиться от информационной болезни 10 / 986
  6. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 8 / 9343
  7. Операция "Сулугуни". Что будет с Саакашвили после высылки в Польшу 6 / 1401
  8. Крым вернётся в состав Украины с распадом Российской империи, — Андрей Кириченко 5 / 6086
  9. Украина поднялась на 16 позиций в Индексе экономической свободы 5 / 262
  10. Прицельная стрельба. Как отечественный бизнес вооружает украинскую армию 4 / 1622
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.