Ради защиты авторских прав Google изменит систему поиска картинок

При поиске Google будет показывать предупреждение, что изображение может быть предметом авторского права

Компания Google внесет изменения в систему поиска картинок для защиты авторских прав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PetaPixel.

Теперь при поиске Google будет показывать предупреждение, что изображение может быть предметом авторского права.

Также поисковая система будет показывать оповещения с информацией об авторе или правообладателя изображения.

Компания намерена убрать кнопку "Просмотр изображения", поскольку так пользователи могут посмотреть картинку или фотографию в полном размере и сохранить ее себе на компьютер.

Данные нововведения стали результатом сотрудничества Google и американского фотоагентства Getty Images.

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Ранее сообщалось, что компания Google изменила требования к пользователям YouTube, которые претендуют на участие в партнерской программе сервиса, позволяющей видеоблогерам получать доход от демонстрации рекламы.