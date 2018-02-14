В турнире приняли участие восемь команд из разных университетов и компаний

На корейском горнолыжном курорте прошли соревнования по слалому среди гуманоидных роботов. Первое место занял 125-сантиметровый робот Taekwon V, успешно преодолевший все флаги на трассе. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на The Korea Herald.

Корейское министерство торговли, промышленности и энергетики вместе с Корейским институтом развития робототехники организовали соревнования по слалому среди роботов под названием Edge of Robot: Ski Robot Challenge.

В них принимали участие восемь команд из университетов и компаний. Команды разрабатывали роботов сами и использовали разные конструкции, но для участия в соревнованиях они должны были соответствовать нескольким условиям.

Робот должен быть гуманоидного типа, то есть иметь пары ног и рук с аналогами колен и локтей. Помимо этого робот должен быть не ниже 50 сантиметров. Впрочем, многие инженеры не пытались уменьшить размеры робота — один из них по размерам вполне напоминал человека и имел рост 160 сантиметров и вес 60 килограммов.

Во время соревнований роботам давалось по три попытки, из которых затем выбирали лучший результат. Роботы проезжали по спуску длиной 80 метров и должны были обогнуть пять флагов во время спуска. Результаты складывались из количества корректно пройденных флагов и времени спуска.

Выиграл соревнования 125-сантиметровый робот Taekwon V частной компании Mini Robot. Он успешно объехал все пять флагов и добрался до финиша за 18 секунд.