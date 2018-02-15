Строительство здания, как предполагается, будет завершено в 2021 году

Итальянская компания Carlo Ratti Associates (CRA) и датская фирма Bjarke Ingels Group (BIG) объединили усилия для создания нового необычного небоскреба в Сингапуре. Здание высотой 280 метров будет буквально заполнено растительностью, деревья даже будут частично выступать на его фасадах. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на New Atlas.

Небоскреб планируется в качестве многофункционального здания. На нижнем этаже будет расположен общественный парк, в котором будут доступны пространства для занятий спортом, художественных инсталляций и различных мероприятий. Через него можно будет выйти к большому, достигающему в высоту 19 метров открытому пространству City Room. На нижних этажах, как предполагается, будут расположены 299 частных квартир, а также магазины и рестораны.

Кроме того, четыре этажа здания займет крытый парк под названием Green Oasis. В нем, в частности, будет спиралевидная дорожка с видом на сингапурский ландшафт. Данный парк будет своего рода буфером между квартирами внизу здания и большим офисным пространством вверху. На крыше небоскреба также будет находиться сад.

В пресс-релизах CRA и BIG указаны различные технологии, которые, возможно, будут применены в проекте, в частности речь идет от специальных датчиках, устройствах, подключенных к IoT, и искусственном интеллекте, однако пока подробности не раскрываются.

Заказчиком проекта выступает фирма CapitaLand, занимающаяся недвижимостью. Строительство здания, как предполагается, будет завершено в 2021 году.