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Главная » Стиль жизни » Технологии » Астрофизики испугались сообщений из космоса

Астрофизики испугались сообщений из космоса

Астрофизики испугались сообщений из космоса
Иллюстрация: steemit.com

Ученые боятся, что инопланетяне могут заразить нашу технику вредоносными вирусами

16.02.18 3162
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Джон Лёрнед из Гавайского университета (США) и Майкл Хиппке из Зоннебергской обсерватории (Германия) в совместном труде под названием "Межзвездные коммуникации и невозможность обезвреживания сообщений" предостерегли человечество от необдуманных контактов с внеземными цивилизациями. Об этом сообщает Популярная механика.

Для отображения и расшифровки сложных сообщений из космоса может потребоваться использование компьютеров, говорят ученые, однако существует риск того, что сообщение окажется вредоносным, а обезвредить его мы будем просто не в состоянии. Поэтому, чтобы исключить потенциальную угрозу для человечества, инопланетные сообщения должны быть немедленно уничтожены безо всяких попыток их прочитать.

Согласно исследованию, сообщения от внеземных цивилизаций с наибольшей вероятностью будут представлять собой сигналы, принимаемые радиотелескопами. Астрофизики полагают, что такие послания с наибольшей долей вероятности окажутся вредоносными, поэтому нам следует отказаться от их расшифровки и чтения, раз мы не можем быть уверены, что отправитель не является нашим врагом.

Наиболее вероятным типом межзвездного сообщения, считают ученые, является послание "Космический вызов", сделанное радиотелескопом РТ-70 в Крыму. Оно представляет собой ряд двоичных символов, которые расшифровываются в виде рисунка. Если сообщение распечатать на бумаге для дальнейшего анализа, то вред может представлять только заложенный в нем смысл, но при использовании для декодирования компьютера есть риск его заражения вредоносным кодом.

В качестве возможного сценария Лёрнед и Хиппке описывают получение сообщения с библиотекой в виде искусственного интеллекта. Даже если его расшифровка будет проведена на Луне с помощью изолированного компьютера, искусственный интеллект может попытаться манипулировать людьми, а также научить человечество создавать сложные технологии, не предупреждая о возможных опасных последствиях.

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