Google усложнил поиск изображений

Крупнейшая поисковая система Google ввела ряд ограничений на поиск изображений. С сайта исчезла кнопка "Просмотреть изображение": вместо нее пользователям предлагается посетить сайт, где находится оригинал картинки. Об этом сообщается в официальном Twitter компании, а о подробностях рассказывает The Verge, передает N+1.
В 2016 году американское агенство Getty Images, владеющее одним из крупнейших в мире фотобанков, подало жалобу на недобросовестную конкуренцию в отношении поисковика Google в Европейскую комиссию. Причиной жалобы компания назвала "использование Google сторонних источников изображений, уменьшающих честную рыночную конкуренцию для создателей контента". Чтобы урегулировать спор, Google внес изменения в работу поисковика.
Теперь процесс поиска и дальнейшего использования изображений немного усложнился. Картинку или фотографию из поисковика все еще можно сохранить: нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Сохранить изображение» или «Открыть изображение в новой вкладке». Тем не менее, разработчики уверены, что отсутствие кнопки «Просмотреть изображение» значительно уменьшит (в крайнем случае — усложнит) попытки людей использовать чужие иллюстрации в своих целях.
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Помимо этого, Google усложнил опцию поиска по картинке: теперь при открытии изображения в поисковике исчезла кнопка "Поиск по картинке", которая позволяла найти точно такие же изображения, например, в другом размере. Цель этого нововведения – ограничить попытки поиска изображений без водяных знаков.
Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD— Google SearchLiaison (@searchliaison) 15 февраля 2018 г.