Google усложнил поиск изображений

Крупнейшая поисковая система Google ввела ряд ограничений на поиск изображений. С сайта исчезла кнопка "Просмотреть изображение": вместо нее пользователям предлагается посетить сайт, где находится оригинал картинки. Об этом сообщается в официальном Twitter компании, а о подробностях рассказывает The Verge, передает N+1.

В 2016 году американское агенство Getty Images, владеющее одним из крупнейших в мире фотобанков, подало жалобу на недобросовестную конкуренцию в отношении поисковика Google в Европейскую комиссию. Причиной жалобы компания назвала "использование Google сторонних источников изображений, уменьшающих честную рыночную конкуренцию для создателей контента". Чтобы урегулировать спор, Google внес изменения в работу поисковика.

Теперь процесс поиска и дальнейшего использования изображений немного усложнился. Картинку или фотографию из поисковика все еще можно сохранить: нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Сохранить изображение» или «Открыть изображение в новой вкладке». Тем не менее, разработчики уверены, что отсутствие кнопки «Просмотреть изображение» значительно уменьшит (в крайнем случае — усложнит) попытки людей использовать чужие иллюстрации в своих целях.

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Помимо этого, Google усложнил опцию поиска по картинке: теперь при открытии изображения в поисковике исчезла кнопка "Поиск по картинке", которая позволяла найти точно такие же изображения, например, в другом размере. Цель этого нововведения – ограничить попытки поиска изображений без водяных знаков.