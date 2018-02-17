Нидерланды построят первую солнечную ферму в открытом море

В Нидерландах земля очень дорогая, и построить действительно большую солнечную ферму будет невероятно дорого. Дороже, чем во всем остальном мире. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на Reuters.

Нидерланды планируют создать солнечную ферму в море за следующие три года. Проект начнут с пробного запуска солнечной фермы площадью 30 квадратных метров в 10 км от берега Гааги.

Ферма будет расположена между двумя уже существующими ветряками и соединена теми же кабелями, то есть никакой дополнительной инфраструктуры не понадобится.

Если все пройдет гладко — то есть если выдержат панели, а электричество окажется достаточно дешевым, — ферму расширят до полного размера в 2500 квадратных метров. Проектировщики надеются достигнуть этих показателей к 2021 году.

Морские солнечные фермы не только дешевы с точки зрения земельного вопроса. Они еще и получают больше солнечного света, а вода вокруг действует как естественный охладитель, повышая общую эффективность установки. Если у Нидерландов все получится, то это будет первая солнечная ферма, установленная в открытом море.