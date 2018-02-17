NASA работало над Робонавтом совместно с компанией General Motors с 1996 года. Изначально робот имел гуманоидный торс со шлемом на "голове", две руки с пятью пальцами на каждой, и предполагалось, что он будет выполнять на Международной космической станции (МКС) ряд заданий. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на ScienceAlert.
Сначала Робонавт выполнял некоторую стационарную работу в американском научном модуле Destiny, однако в 2014 году NASA решило также оборудовать робота парой новых, извивающихся ног, которые бы позволили ему перемещаться по МКС.
Однако из-за этого возникли проблемы. Оборудование робота ногами требовало, в частности, серьезной аппаратной модернизации — астронавты же для проведения такой работы не были подготовлены. На эту работу у них ушло не 20 часов, как предполагалось, а 40, и практически сразу устройство вышло из строя. Причем находящиеся на Земле копии Робонавта несколько отличались от модели на МКС, поэтому координировать действия специалистам было трудно.
Хотя с 2015 года робота удавалось запустить несколько раз, было очевидно, что полностью починить его в космосе не удастся. Астронавты NASA уже упаковали Робонавта для отправки на Землю после предстоящей миссии по снабжению станции.
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Когда Робонавт прибудет на Землю, робототехники агентства должны будут определить, возможно ли починить робота или же его нужно заменить одной из новых моделей.