Робот-астронавт, отправленный на МКС в 2011 году, неисправен уже на протяжении трех лет

NASA работало над Робонавтом совместно с компанией General Motors с 1996 года. Изначально робот имел гуманоидный торс со шлемом на "голове", две руки с пятью пальцами на каждой, и предполагалось, что он будет выполнять на Международной космической станции (МКС) ряд заданий. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на ScienceAlert.

Сначала Робонавт выполнял некоторую стационарную работу в американском научном модуле Destiny, однако в 2014 году NASA решило также оборудовать робота парой новых, извивающихся ног, которые бы позволили ему перемещаться по МКС.

Однако из-за этого возникли проблемы. Оборудование робота ногами требовало, в частности, серьезной аппаратной модернизации — астронавты же для проведения такой работы не были подготовлены. На эту работу у них ушло не 20 часов, как предполагалось, а 40, и практически сразу устройство вышло из строя. Причем находящиеся на Земле копии Робонавта несколько отличались от модели на МКС, поэтому координировать действия специалистам было трудно.

Хотя с 2015 года робота удавалось запустить несколько раз, было очевидно, что полностью починить его в космосе не удастся. Астронавты NASA уже упаковали Робонавта для отправки на Землю после предстоящей миссии по снабжению станции.

Когда Робонавт прибудет на Землю, робототехники агентства должны будут определить, возможно ли починить робота или же его нужно заменить одной из новых моделей.