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Главная » Стиль жизни » Технологии » Бытовая военщина. 7 предметов обихода с армейским прошлым
Бытовая военщина. 7 предметов обихода с армейским прошлым
Фото: открытые источники

Бытовая военщина. 7 предметов обихода с армейским прошлым

Секретные разработки, которые вошли в повседневный обиход

Галина Ковальчук - 17.02.18 259
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Армейские технологии — это не только оружие и боеприпасы. Чтобы успешно воевать, солдату нужны тысячи мелочей в экипировке. Над подобными разработками трудятся исследовательские отделы армий в развитых странах мира. На их работу выделяют громадные бюджеты — к примеру, в 2016 году в американской армии на разработки новых технологий было выделено $12,3 млрд.

Не все армейские разработки остаются секретными. В истории много случаев, когда технологии, изначально предназначавшиеся только для солдат, перекочевали "на гражданку". Самые известные — это GPS-навигаторы, которые сейчас есть в любом телефоне, реактивные двигатели самолётов, не говоря уже о стиле "милитари" в одежде. Да и, собственно, интернет тоже вышел из армейских "недр". Но есть и другие предметы, которыми мы пользуемся ежедневно, не догадываясь об их армейском прошлом.

Микроволновка

Микроволновки — побочный эффект военной радиолокации. Радарами на основе этой технологии активно пользовались во время Второй мировой войны, чтобы засекать вражеские корабли и самолёты. Способность радиоволн нагревать еду обнаружилась случайно. В 1946 году один из сотрудников компании Raytheon, подрядчика американской армии, проводил эксперименты с радиоволнами и обнаружил, что конфета в его кармане расплавилась. В том же году компания подала заявку на патент микроволновки, а в 1954 году начала их коммерческий выпуск. Первые микроволновки были размером с холодильник.

Антибиотики

Армейское прошлое обнаруживается у пенициллина. Этот антибиотик изобрёл шотландский учёный Александр Флеминг в 1928 году, однако его идея долго не была востребована. И только в начале Второй мировой войны американские фармацевтические компании заинтересовались разработкой Флеминга. По заказу агентства War Production Board они должны были выпустить столько лекарств, чтобы хватило солдатам, воюющим в Европе. И к 1944 году, на момент высадки союзников в Нормандии, было произведено 2,3 млн доз пенициллина. А после войны пенициллин стали выпускать для массового употребления.

Растворимый кофе

У растворимого кофе много изобретателей, однако своей популяризации он обязан американцу бельгийского происхождения Джорджу Вашингтону. Он изобрёл технологию дегидратации, адаптированную для массового производства. В 1910 году Вашингтон основал компанию по производству растворимого кофе, однако продукт не пользовался спросом. Но предприниматель смог стать поставщиком канадского и американского экспедиционных корпусов во время Первой мировой войны. Благодаря этому он в шесть раз увеличил производство и поправил свои дела. Успехом растворимый кофе пользовался и во Второй мировой, но в тот период кроме Джоржа Вашингтона поставщиком американской армии была и компания Nestle, основанная в 1938 году.

Скотч

Прочная клейкая лента, которой мы закрепляем упаковку, тоже появилась в американской армии, в 1942 году. Солдатам нужна была такая лента, которая держалась бы в окопных условиях, и руководство американской армии заказало разработку идеи компании Johnson & Johnson Co. Там и изобрели скотч, который изначально называли "лентой-уткой" (ducktape) за его водонепроницаемость. Американцы продолжили активно пользоваться скотчем во время послевоенного бума на обустройство жилья. Так скотч закрепился "на гражданке".

"Натовские" ремешки

Наручные часы часто снабжают полосатыми "натовскими" ремешками из нейлона. Их фишка — особенный способ застёжки с дополнительной петлёй, чтобы ремешок не расстегивался. Эту вещь тоже изобрели для армии, но не NATO. Разработкой ремешка занималось Министерство обороны Великобритании в начале 1970-х, чтобы у пилотов и моряков часы не скользили на руке, как это бывает со стальными браслетами. Широкую популярность "натовские" ремешки приобрели благодаря Бондиане. В нескольких фильмах франшизы их носил актёр Шон Коннери, а в недавнем фильме "Спектр" часы на "натовском" ремешке были у Дэниэла Крейга.

Прокладки

Этот предмет женской гигиены в его современном виде появился во время Первой мировой войны. В то время была острая нехватка хлопка, и американская компания Kimberly-Clark изобрела его дешёвый заменитель. Он назывался "целлюкоттон" и изготавливался из целлюлозы. По правительственному контракту Kimberly-Clark поставляла перевязочные материалы из целлюкоттона во Францию. Местные сёстры из Красного Креста заметили, что он очень хорошо впитывает кровь, и начали использовать его не только для перевязки раненых. После войны компания наладила выпуск целлюлозных салфеток и прокладок, а сейчас является одним из мировых производителей гигиенической продукции.

Спреи от комаров

Отдельным сюжетом Второй мировой войны были действия на Тихом и Индийском океанах. А в условиях тропиков солдатам было нужно практичное и эффективное средство для защиты от малярийных комаров. По заказу американского министерства обороны двое учёных, Лайл Гудхью и Уильям Салливан, изобрели инсектицид в форме спрея. Он был запатентован в 1941 году и поставлялся солдатам, которые прозвали аэрозоль "бомбой для насекомых". А в 1949 году был изобретён более удобный и дешёвый аэрозольный клапан, который используют для спреев и сейчас.

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