Жизнь после смерти. Что происходит с сознанием человека, когда останавливается сердце

После остановки сердца жизнедеятельность человека ещё какое-то время продолжается. Newsweek рассказывает, как исследователи получают всё больше свидетельств о том, что после смерти сознание отключается далеко не сразу

Клинической смертью называют состояние, в которое входит человек после того, как его сердце перестаёт биться. В этот момент кровообращение останавливается, человек не дышит, мозг прекращает функционировать. Долгие годы эти признаки, по которым определяли, жив человек или мёртв, не подвергались сомнению. Однако 50 лет назад мир узнал о сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), нередко позволяющей вернуть пациента к жизни, даже если по всем упомянутым выше признакам он мёртв.

Многие люди, пережившие клиническую смерть, утверждают, что сознание человека не умирает одновременно с телом. Полное омертвление клеток головного мозга, отмечает Newsweek, происходит лишь спустя несколько дней. Выходит, что организм уже мёртв, а некоторые клетки его мозга — нет.

"Это невероятно! — говорит руководитель исследований по критическому уходу и реанимации в медицинском центре Лангон университета Нью-Йорка Сэм Парния. — Несмотря на то, что по всем признакам человек мёртв, клетки в его организме на самом деле живы. Я не утверждаю, что после смерти мозг или другая часть тела продолжают работать. Но клетки не мгновенно переходят из живого состояния в мёртвое. На самом деле они намного устойчивее к остановке сердца, чем мы привыкли думать".

Живые гены

По словам профессора микробиологии Университета Вашингтона Питера Ноубла, учёные, исследуя человеческие трупы, время от времени находят гены, активные после смерти тела, передаёт Newsweek. Для исследования 2017 года, опубликованного в OpenBiology, Ноубл и его коллеги провели опыты на мёртвых рыбках Данио и мышах. Они обнаружили 1063 гена, которые оставались активными после смерти. В некоторых случаях это продолжалось в течение четырёх дней.

Наше сознание, мысли, чувства, эмоции, вероятно, не исчезают, когда мы перешли порог смерти, они продолжают функционировать

"Многие из этих генов отвечают за развитие человека. Можно предположить, что после смерти в нашем организме создаются условия, похожие на те, когда организм был эмбрионом", — рассказывает Питер Ноубл. К тому же, пишет Newsweek, профессор обнаружил, что некоторые клетки продолжают функционировать даже в течение несколько недель.

В исследовании 2016 года, опубликованном в канадском журнале биологических наук, врачи описали эксперимент, во время которого они отключили от аппаратов жизнедеятельности четырёх неизлечимо больных пациентов. Сразу после отсоединения от аппаратов у всех исчез пульс. Однако исследователи зафиксировали, что мозг более 10 минут продолжал излучать дельта-волны — измеримую электрическую активность, которую мы обычно испытываем во время глубокого сна. Это происходило уже после того, как пациентов признали мёртвыми. Дать этому явлению физиологическое объяснение авторы исследования не смогли.

Живучее сознание

Исследования Сэма Парния показали, что люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают о том, что видели яркие огни, силуэты, облегчение от физической боли и глубокое чувство покоя. Поскольку эти рассказы субъективны, то их, отмечает Newsweek, можно принять за галлюцинации. Однако иногда люди, пережившие клиническую смерть, говорят, что наблюдали со стороны, как доктора пытались их спасти. Объяснить этот феномен врачи пока не могут, предполагая лишь, что сознание человека живёт дольше, чем его тело.

Медикам также непонятно, почему одни части тела умирают сразу, а другие нет. "Не буду утверждать, что у людей "открываются глаза" во время смерти или что их мозг продолжает функционировать в обычном режиме, — говорит Парния. — Но наше сознание, мысли, чувства, эмоции, вероятно, не исчезают, когда мы перешли порог смерти, они продолжают функционировать. Как долго сознание задерживается в этом мире после смерти тела, пока никто сказать не может".

По материалам: Newsweek

Перевод Даниила Непочатова