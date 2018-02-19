Samsung запатентовал летающий экран

Компания Samsung получила патент на дрон с экраном, который может самостоятельно подстраиваться под движения и взгляд пользователя. Об этом пишет N+1 со ссылкой на The Verge.

Дрон должен постоянно подстраивать положение дисплея таким образом, чтобы он находился в максимально удобном для пользователя положении, даже если человек идет и меняет направление взгляда. Для этого инженеры предложили два решения. В одном варианте исполнения дрон может иметь поворотные роторы, за счет которых он сможет поворачиваться из горизонтального в почти вертикальное положение. Второй вариант конструкции подразумевает, что рама дрона будет оставаться в горизонтальном положении, а поворачиваться будет только экран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии создали дрона для борьбы с трудоголиками

Авторы патента предлагают оснастить такой летающий экран системой распознавания препятствий, а управлять таким дроном с помощью голосовых команд или жестов. Помимо этого дрон может иметь систему навигации не только на основе GPS, но и использующую для ориентации сигналы Wi-Fi.

Дроны-дисплеи другой конструкции уже существуют не только в виде патентов, но и как реальные прототипы. Например, японцы создали сферический летающий дисплей из дрона и вращающейся рамы со светодиодами, а канадские инженеры разработали интерфейс ввода-вывода, в котором дроны выступают в качестве пикселей. Также в качестве одного из компонентов этой системы использовался дрон с гибким экраном.