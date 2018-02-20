Американские генетики вырастили эмбрион овцы с частичкой человека

В США ученые из Калифорнийского университета создали эмбрионы овцы с человеческими клетками. Об этом пишет Медуза со ссылкой на The Guardian.

Эксперимент провела та же группа ученых, которая годом ранее объявила о создании эмбрионов свиньи с человеческими клетками.

Если при эксперименте с эмбрионами свиньи одна человеческая клетка приходилась на 100 тыс. свиных, то в этом случае одна клетка человека приходилась на 10 тыс. клеток овцы.

По мнению ученых, для выращивания человеческих органов внутри животных (это является конечной целью их работы), необходимо, чтобы один процент клеток эмбриона был человеческим.

"Ученые говорят, что уже научились с помощью редактирования генома создавать эмбрионы свиньи и овцы, в которых не может развиться поджелудочная железа, хотя они все еще работают над методом. Задумка в том, что в таких эмбрионах человеческие клетки вырастут в недостающий орган", - говорится в сообщении.

Эмбрионы развивались в течение 28 дней, из которых 21 — в матке овцы. Для того, чтобы позволить зародышам развиваться дольше, нужны дополнительные разрешения регулирующих органов.