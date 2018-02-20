Вагон-самолёт. Вашингтон готов поддержать проект Илона Маска Hyperloop

Впервые о вакуумных поездах, мчащихся под землёй со скоростью более 500 км/ч, Илон Маск заговорил в 2012 году. Спустя шесть лет, пишет The Washington Post, он приблизился к воплощению мечты

Участок, выделенный под строительство будущей станции скоростного поезда NY-Phil-Balt-DC Hyperloop, выглядит полузаброшенным. Но часть вашингтонского тротуара рядом с Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия может стать местом рождения туннельной сети, по которой поезд будет преодолевать 360 км, отделяющих столицу США от Нью-Йорка, всего за 29 минут.

Разрешение на проведение подготовительных работ в Вашингтоне на Нью-Йорк-авеню бурильная компания Илона Маска The Boring company получила 29 ноября 2017 года.

Ознакомительный визит

В феврале мэр столицы Мюриел Баузер посетила The Boring company в Калифорнии, где спустилась в трёхкилометровый туннель для автомобилей, в котором проходят испытания проекта Hyperloop. Если тестирование "подземки" пройдёт на отлично, власти Лос-Анджелеса разрешат построить сеть Hyperloop под всем городом, что позволит избавиться от пробок в мегаполисе, отмечает The Washington Post.

Цель визита Баузер была ознакомительной: она хотела больше узнать об инновации и понять, каким образом Маску удастся построить туннель быстрее и дешевле, чем это делают подрядчики, выполняющие заказы городской власти.

В туннелях Hyperloop не будет воздуха, благодаря вакууму вагоны смогут достигать скорости свыше 500 км/ч

Журналисты The Washington Post пообщались с главой администрации Баузер Джоном Фальчикио. Он заверил, что мэрия Вашингтона заинтересована в реализации концепции, которая позволит сделать более эффективным передвижение людей по городу и за его пределами. Однако хотя Маск и получил благословение чиновников на постройку Hyperloop, работы ещё не начались. Для старта проекта необходимы разрешения множества других инстанций.

Скорость самолёта

Идея Илона Маска заключается в том, что по туннелю будет курсировать небольшой вагончик, который сможет вместить в себя порядка 16 человек и даже прицепить к себе автомобили пассажиров. В подземку они смогут спускаться на лифтах. Несмотря на то, что туннель будет проложен неглубоко, инфраструктура города от этого не пострадает, отмечает The Washington Post. "Станции Hyperloop будут небольшими, а сеть разветвлённой", — пообещали в The Boring company.

В туннелях Hyperloop, связывающих города на дальних расстояниях, не будет воздуха, благодаря вакууму вагоны смогут достигать скорости свыше 500 км/ч. Более короткие перегоны внутри городов могут иметь невакуумную систему, правда, в ущерб скорости.

Как это часто бывает с проектами Маска, их много критикуют, причём как специалисты, так и обыватели. Инженеры говорят, что у Маска не выйдет быстро построить туннель, как не удалось и сконструировать в короткие сроки бюджетный автомобиль Tesla 3. К тому же такой проект наверняка будет стоить дороже традиционного наземного транспорта.

"Может, для начала наладим работу метро? Трафик на дорогах просто адский, — говорит таксист Мухаммед Хуссейн, остановившийся перекусить неподалёку от места будущей станции Hyperloop. — Это что, люди в туннеле будут летать, как пули? Как-то страшновато".

По материалам: The Washington Post

Перевод Даниила Непочатова