Основатель Amazon строит часы, рассчитанные на 10 тысяч лет

Основатель интернет-гиганта Amazon Джефф Безос начал строительство механических часов, которые будут идти без вмешательства человека десять тысяч лет.

Об этом он написал в Twitter.



"500 футов в высоту (152,4 метра), все механическое, приводится в действие дневными и ночными температурными циклами, синхронизированными в полдень, символ долговременного мышления — 10000YearClock — собирается гением Дэнни Хиллисом, Зандером Роузом и целой большой командой", — написал предприниматель.

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Безос вложил в проект 42 миллиона долларов. Часы строятся глубоко в горе в западном Техасе.

Ранее "Фокус" писал о том, как технологии могут изменить мир после 2020 года.