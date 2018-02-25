NASA опубликовало снимки посадочной площадки марсианской станции "Феникс", полученные спустя девять лет после окончания ее миссии орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Новые снимки астрономы сравнили с фотографиями 2008 года и обнаружили, что за девять лет место посадки миссии и сам аппарат значительно занесло пылью, пишет N+1.

Автоматическая марсианская станция "Феникс" была запущена 4 августа 2007 года и совершила успешную посадку в северной полярной области Красной планеты 25 мая 2008 года. Задачей миссии было исследование марсианского грунта и атмосферы, в том числе поиск воды и льда и благоприятных условий для жизни в полярных регионах Марса. На борту находился комплекс приборов, включавший камеры, средства анализа грунта, метеорологическую станцию и манипулятор, при помощи которого аппарат смог впервые произвести бурение.

За три месяца станция выполнила поставленные перед ней задачи: нашла водяной лед и следы перхлоратов и карбонатов в грунте, определила, что pH грунта соответствует слабощелочным земным почвам, и увидела марсианскую метель. В августе 2008 года "Феникс" завершил свою миссию и вскоре отключился — аппарат не был рассчитан на условия слабого освещения во время марсианской зимы.

20 июля 2008 года, еще до завершения миссии "Фенкса", разведывательный спутник Mars Reconnaissance Orbiter, запущенный для исследования Марса в 2005 году, впервые заснял посадочную площадку марсианской станции. На области шириной 300 метров были обнаружены три темных пятна, соответствующих месту посадки модуля (на фотографии: в верхней части кадра), месту удара о поверхность переднего теплозащитного щита (в правой части кадра) и месту приземления сброшенного парашюта и заднего теплозащитного щита (в нижней части кадра).

Через девять лет, 21 декабря 2017 года, орбитальный аппарат вновь заснял это место. На новом снимке видно, что все три места занесены пылью, а парашют, движимый ветром, сдвинулся к востоку.

Источник: NASA