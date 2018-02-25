SpaceX отложила запланированный на 25 февраля запуск ракеты Falcon 9

SpaceX отложила намеченный на воскресенье старт ракеты Falcon 9 с испанским телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте SpaceX.

Standing down from this weekend's launch attempt to conduct additional testing on the fairing’s pressurization system. Once complete, and pending range availability, we will confirm a new targeted launch date. — SpaceX (@SpaceX) 24 февраля 2018 г.

"Отменяем намеченную на эти выходные попытку запуска для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя",— говорится в сообщении

Новая дата запуска пока не сообщается. Она будет объявлена после дополнительных тестов.

Последний на данный момент запуск Falcon 9 состоялся 22 февраля, когда был выведен спутник PAZ испанской компании Hisdesat и два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к Интернету.