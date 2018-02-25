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Главная » Стиль жизни » Технологии » На Луне нашли достаточно воды для колонизации, - исследование

На Луне нашли достаточно воды для колонизации, - исследование

На Луне нашли достаточно воды для колонизации, - исследование
Фото: tayni-mirozdaniya.ru

Если она легкодоступна, то ее можно брать как питьевую, а также выделять из нее кислород

25.02.18 349
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Американские исследователи выяснили , что вода не ограничивается полярными регионами Луны, а распространена по всей поверхности равномерно.

Об этом сообщает сайт NASA, на который ссылаются мировые СМИ.

"Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы", - пояснил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

После анализа данные двух орбитальных зондов, исследователи смогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс.

Если она легкодоступна, то колонизаторы могут брать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.

Отметим, результаты исследования ученых противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны, а ее сигнатура ослабевает в течение лунного дня (29,5 земных суток), уточнили в NASA.

Напомним, умер астронавт, дважды побывавший на Луне.

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