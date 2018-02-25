На Луне нашли достаточно воды для колонизации, - исследование

Если она легкодоступна, то ее можно брать как питьевую, а также выделять из нее кислород

Американские исследователи выяснили , что вода не ограничивается полярными регионами Луны, а распространена по всей поверхности равномерно.

Об этом сообщает сайт NASA, на который ссылаются мировые СМИ.

"Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы", - пояснил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

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После анализа данные двух орбитальных зондов, исследователи смогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс.

Если она легкодоступна, то колонизаторы могут брать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.

Отметим, результаты исследования ученых противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны, а ее сигнатура ослабевает в течение лунного дня (29,5 земных суток), уточнили в NASA.

Напомним, умер астронавт, дважды побывавший на Луне.