На задней панели будут встроены элементы со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры

Компания Samsung анонсировала "переосмысление" камеры, то есть особое внимание производитель уделит именно ей.

Об этом сообщает 112 канал.

Предварительно дизайн Galaxy S9 и Galaxy S9+ останется практически неизменным. Но на задней панели смартфонов будут встроены элементы со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры.

Также ожидается, что Galaxy S9+ получит больше оперативной памяти - 6 ГБ против 4 ГБ у Galaxy S9, а также двойную основную камеру, как у Galaxy Note 8.

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Кроме того, южнокорейская группа компаний Samsung выпустила приложение Unpacked 2018 для iOS и Android, которое также будет представлено сегодня. Планируется, что приложение будет доступно в виде бесплатной загрузки из App Store и в Google Play Store.

Напомним, Apple встроит систему распознавания лиц Face ID во все новые планшеты.