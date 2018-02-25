Компания Samsung анонсировала "переосмысление" камеры, то есть особое внимание производитель уделит именно ей.
Об этом сообщает 112 канал.
Предварительно дизайн Galaxy S9 и Galaxy S9+ останется практически неизменным. Но на задней панели смартфонов будут встроены элементы со сканером отпечатков пальцев под модулем камеры.
Также ожидается, что Galaxy S9+ получит больше оперативной памяти - 6 ГБ против 4 ГБ у Galaxy S9, а также двойную основную камеру, как у Galaxy Note 8.
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Кроме того, южнокорейская группа компаний Samsung выпустила приложение Unpacked 2018 для iOS и Android, которое также будет представлено сегодня. Планируется, что приложение будет доступно в виде бесплатной загрузки из App Store и в Google Play Store.
Напомним, Apple встроит систему распознавания лиц Face ID во все новые планшеты.