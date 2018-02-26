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Видео Представлена новая версия легендарного бананофона

<span class="label red">Видео</span> Представлена новая версия легендарного бананофона
Фото: The Verge

Этот слайдер выпускался в 90-х годах и стал популярным после фильма "Матрица"

26.02.18 312
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На конференции MWC 2018 (Mobile World Congress) компания HMD Global презентовала обновленный телефон Nokia 8110.

Об этом сообщает издание The Verge, на которое ссылаются мировые СМИ.

Этот телефон-слайдер выпускался в 90-х годах и стал популярным после фильма "Матрица". Так, в одной из сцен главный герой культового боевика – Нео (в исполнении актера Киану Ривза) – использовал именно телефон Nokia 8110.

Гаджет даже прозвали "бананофоном" из-за его изогнутой формы. Впоследствии он был снят с производства. Теперь же компания HMD представила его обновленную версию.

Напомним, Nokia 8110 — однодиапазонный имиджевый мобильный телефон фирмы Nokia, использовавшийся в фильме «Матрица». В фильме на задней панели телефона имелась кнопка, при нажатии на которую защитная крышка телефона отщелкивается сама, и пользователь автоматически соединяется со своим собеседником. После выхода фильма была распродана ограниченная партия телефонов с такой модификацией. Позже можно было приобрести телефон только со сдвигающейся вручную крышкой. Nokia 8110 был анонсирован в 1996 году, a появился в продаже в 1997 году. Впоследствии был снят с производства.

HMD Global Oy — финская компания, разрабатывающая устройства под брендом Nokia.

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