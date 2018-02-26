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Главная » Стиль жизни » Технологии » Второй конкурс по продаже лицензий на 4G-связь состоится 6 марта

Второй конкурс по продаже лицензий на 4G-связь состоится 6 марта

Второй конкурс по продаже лицензий на 4G-связь состоится 6 марта
Фото: livesecurity.com.ua

2 марта объявят ценовые предложения

26.02.18 61
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), назначила раскрытие конвертов с ценовыми предложениями за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц на 2 марта 2018 года, торги "с голоса" и определение победителей предварительно запланировано на 6 марта. 

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"Во время второго заседания тендерной комиссией 26 февраля 2018 года были рассмотрены подтверждающие документы о поступлении в НКРСИ тендерной гарантии по соответствующим лотам от претендентов на участие в тендере. По результатам рассмотрения было определено, что все претенденты выполнили соответствующие условия. Таким образом, тендерная комиссия признала претендентов участниками тендера по каждому из шести лотов с утверждением соответствующего реестра участников", - говорится в сообщении. 

Согласно документу, комиссия определила ООО «Лайфселл» (оператор lifecell) участником тендера за лот №1, ЧАО «Киевстар» ( оператор «Киевстар») – за лот №2, ЧАО «ВФ Украина» (оператор Vodafone) – за лот №3. Кроме того, операторы lifecell, «Киевстар», «Vodafone» примут участие в тендере за лоты №3,4,5. 

В комиссии отмечают, что в связи с поступлением 23 февраля письменного заявления ООО «Лайфселл» об отказе от дальнейшего участия в тендере по лоту № 5, его тендерное предложение для участия в тендере по этому лоту в дальнейшем не рассматривается. 

НКРСИ назначила дату раскрытия конвертов от участников тендера с оглашением ценовых предложений по каждому лоту на 11.00 2 марта 2018 года.  На заседании тендерной комиссии имеют право присутствовать назначенные операторами лица, уполномоченные принимать участие в тендере. 

Напомним, НКРСИ 31 января провела первый тендер за лицензии на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.  По результатам торгов lifecell выиграл первый и второй лоты с ценой 601,6 млн грн и 307,65 млн грн при стартовых 572 млн грн и 293 млн грн соответственно. «Киевстар» выиграл третий и четвертый лоты по стартовой цене – 293 млн грн, а также пятый лот с ценой 303,3 млн грн при стартовой цене 286 млн грн. Компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, выиграла шестой лот с ценой 345 млн грн при начальной стоимости 286 млн грн, также компания выиграла седьмой лот по стартовой цене 286 млн грн. 

Операторы мобильной связи планируют весной 2018 года запустить 4G-связь в крупных городах и областных центрах, запуск 4G в небольших городах будет возможен после проведения тендера в диапазоне 1800 МГц.

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