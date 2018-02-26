Киев показал новый беспилотник на выставке в Абу-Даби

Дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут

Украинское госпредприятие "Спецтехноэкспорт" показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) новый беспилотный боевой комплекс.

Об этом сообщает Defence Blog, на который ссылаются мировые СМИ.

По информации издания, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно "шатается" над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения.

Планер дрона-боеприпаса достигает длины 1,8 м, крылья в 2,3 м и максимальный вес взлета в 8 кг.

Дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут, а максимальная дальность его полета достигает 30 км.

Напомним, публика с восторгом встретила дронов с сумочками.