Площадка для поиска покупок Google Shopping убрала из результатов выдачи все товары со словом "оружие".

Об этом пишет издание Engadget, на которое ссылаются мировые СМИ.

Под фильтрацию попали любые товары, содержащие слово gun (пистолет, оружие). Под запрет попали водяные пистолеты (water guns), любые товары с упоминанием музыкальной группы Guns N’ Roses и бургундское вино Burgundy wine.

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Представитель Google сообщил, что компания изучает эту проблему, но отметил, что есть серьезные основания для фильтрации товаров, похожих по написанию на слово оружие. Он также обратил внимание на жесткую международную политику, которая запрещает рекламу оружия и его частей и что Google не хотела оставлять каких-либо шансов для нарушений.

Как поясняет издание, после стрельбы в школе города Паркленда (штат Флорида) вопрос того, насколько просто получить доступ к огнестрельному оружию, оказался в центре внимания. Хотя проблему, подобную той, которая возникла с поиском в Google Shopping, легко решить, это подчеркивает тонкую грань, по которой ходит Google, когда речь идет о фильтрации контента.