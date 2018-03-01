Иисус мог выглядеть иначе, чем мы его представляем

Реальный Иисус не имеет ничего общего с этими современными изображениями.

Об этом сообщает Моя планета.

Профессор Королевского колледжа в Лондоне Джоан Тейлор пишет в своей книге "Как выглядел Иисус?": "Библейские Евангелия говорят, что Иисус был иудеем, родившимся около 4 года н. э. в Вифлееме и недолго жившим в Египте, а потом в Назарете. Эти тексты ничего не говорят о его внешности, кроме пары упоминаний одежды, которую носил Иисус и его ученики".

Тейлор обратилась к археологическим находкам и текстам, которые проливают свет на внешность евреев в Иудее и Египте того периода. Она также изучила изображения на монетах и египетских мумиях. Ее исследования показывают, что Иисус был ростом примерно 1,7 м, это типичный рост для мужчин в Иудее согласно останкам скелетов. Большинство людей в Иудее и Египте были темноглазыми, с темными волосами и оливковой кожей, именно так их изображают археологические находки, исторические тексты и портреты в Египте.

Существовали торговые и политические взаимодействия между Иудеей и Европой (где люди были светлее), а также Иудеей и Эфиопией (где люди были темнее). Но евреи в Иудее и Египте предпочитали заключать браки внутри своей общины, поэтому, вероятнее всего, Иисус выглядел как большинство людей в этом регионе в это время. Существующие тексты также говорят, что евреи предпочитали коротко стричь бороду и волосы, чтобы избежать вшей. Скорее всего, Иисус делал то же самое.

Напомним, простые вопросы о Великом посте, который продлится до 7 апреля.