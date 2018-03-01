О чем было самое необычное послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Максимально коротко от Медузы.



Что должно произойти в ближайшие шесть лет: Уровень бедности снизится вдвое. Пенсии будут повышаться. ВВП на душу населения вырастет в полтора раза. К 2030 году продолжительность жизни превысит 80 лет. Ежегодно пять миллионов семей будут переезжать в новое жилье. Ставку ипотеки снизят до 7%. Расходы на здравоохранение удвоятся. Производительность труда будет расти. Экспорт, не связанный с углеводородами, удвоится. Россия будет поставлять на экспорт больше пищевой продукции, чем импортировать.

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Что у России с вооружением: Российская армия показала в Сирии, на что способна. Много лет нам нечего было ответить на расширение НАТО и американскую ПРО в Европе. Теперь у нас есть новая баллистическая ракета, крылатая ракета с ядерным двигателем, подводный беспилотник, планирующая боеголовка и боевые лазеры. Такого оружия ни у кого нет, против него бесполезны существующие технологии. Поэтому к нам обязаны прислушаться.