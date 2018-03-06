В метро Сингапура взбунтовались поезда-беспилотники

В Сингапуре руководство метрополитена решило отказаться от автоматизированной системы беспилотных поездов из-за перебоев в движении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Такое решение приняли для придания уверенности пассажирам и оперативного реагирования на возможные сбои в работе. Беспилотные поезда курсировали в Сингапуре с 2003 года.

Издание The New Paper сообщает, что 4 марта в метро Сингапура в течение пяти часов испытывали обновленную сигнальную систему. С 01:00 до 6:00 95 поездов курсировали в тестовом режиме.

1 марта нарушения в работе метрополитена продолжались более пяти часов. В результате поездами, которые двигались до и от станции Bayfront управляли люди, также была снижена их скорость.