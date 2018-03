SpaceX успешно провела 50-й запуск Falcon 9

Компания SpaceX запустила пятидесятую ракету-носитель Falcon 9. Запуск состоялся с мыса Канаверал во Флориде, США. Об этом сообщает Популярная механика со ссылкой на TechCrunch.

Falcon 9 вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6 весом 6 тонн; он был произведен американской фирмой SSL по заказу испанского оператора Hispasat. Новый аппарат призван заменить устаревший спутник Hispasat 1D, запущенный в 2002 году; ожидается, что Hispasat 30W-6 проработает около 15 лет. Это крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала SpaceX.

Данный запуск стал исторической вехой для SpaceX: компания запустила уже пятидесятую ракету Falcon 9 (ее первая миссия состоялась в 2010 году). Из-за неблагоприятных погодных условий плавучая платформа Of Course I Still Love You на этот раз не использовалась, и первая ступень ракеты упала в воду.