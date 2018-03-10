В США создали робота, который сумел собрать кубик Рубика за 0,38 секунды.

Об этом сообщает ВВС.

Предыдущий мировой рекорд составлял 0,637 секунды. Он принадлежал немецкому роботу Sub1 Reloaded.

Робота-рекордсмена разработал студент Массачусетского технологического института (США) Бен Кац в сотрудничестве с разработчиком программного обеспечения Джередом Ди Карло.

Разработчики объясняют впечатляющий результат использованием "лучших двигателей" при разработке робота. Последний использует специальный алгоритм для решения головоломки, принимая данные, полученные камерами, и преобразуя их в последовательность ходов.

"Мы использовали самый дешевый кубик, который могли найти на Amazon, потому что думали, что в конечном итоге уничтожим многие из них, но почему-то все обошлось только четырьмя кубиками и сотнями решений", - рассказал Ди Карло.

Кубик Рубика - механическая головоломка, изобретенная в 1974 году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрне Рубиком. Головоломка представляет собой пластмассовый куб 3×3×3 (в первоначальном варианте) с 54 видимыми цветными гранями. Задача игрока заключается в том, чтобы собрать кубик Рубика: поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из квадратов одного цвета.