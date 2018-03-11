Взгляд из-под чёлки. 4 мобильных новинки 2018 года

"Я тебя слепила из того, что было" — это не только строчка из песни лихих 1990-х, но и, кажется, главный принцип, которым руководствуется сегодня большинство разработчиков и производителей смартфонов. Такой вывод можно сделать после посещения ежегодной выставки технологий Mobile World Congres – 2018, которая традиционно прошла в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Более 100 тыс. участников MWC показали новейшие разработки в мобильной сфере, на которые будет ориентироваться рынок.

Главный мобильный тренд MWC в этом году — безрамочность экранов с соотношением сторон 18:9. Чтобы разместить фронтальную камеру и датчики движения, появилась ещё одна неоднозначная фишка — вырез в верхней части дисплея, который прозвали "чёлкой". Несмотря на активную критику раздражающей "чёлки" нового iPhone X (а именно в дизайне купертиновского телефона впервые появилась эта особенность), под него мимикрировали почти все производители. В итоге выставка стала похожа на войну клонов — все гаджеты обезличились. Конечно, есть разница в технологической начинке и, соответственно, цене. Но как это воспримет покупатель — вопрос.

В погоне за трендами мобильные компании забыли об экспериментах

Не радужные тенденции проявляются уже сейчас. Например, по данным компании Strategy Analytics, IV квартал 2017 года поставил негативный рекорд в истории мобильного бизнеса — продажи смартфонов упали на 9%, даже несмотря на рождественские праздники. Большинство аналитиков уверены: причина падения — именно в схожести форм-фактора у всех производителей. И, похоже, 2018 год не принесёт революционных изменений в этом контексте.

Кроме проблем дизайна, в Барселоне всплыли и грехи прошлогодних трендов. А именно — повсеместное внедрение искусственного интеллекта и голосовых помощников. Хотя Qualcomm, Samsung и Huawei вспоминали об этом в своих презентациях, но ответа на главный вопрос — как сделать эти высокотехнологичные функции действительно полезными в реальной жизни, — не прозвучало.

Из-за пресности новых флагманов одним из главных событий на MWC стала презентация ностальгических ремейков кнопочных телефонов от компании Nokia. И это не странно. В погоне за трендами мобильные компании забыли об экспериментах. Они, как в той старой песне, "лепят" все тренды в одинаковый форм-фактор. А мы, покупатели, полюбим это. Ведь выбора у нас практически нет.

Ностальгия в slow mo

Какие интересные смартфоны представили на выставке технологий MWC-2018

Samsung S9 и S9+

Цена: от $1100

Лучшим девайсом MWC-2018 по результатам голосования экспертов стали новые модели Samsung — S9 и S9+. Южнокорейская компания задолго до презентации подогревала интерес к своим флагманам. Ещё летом 2017-го появились их рендеры, а в конце года стали известны и все технические характеристики. Сюрприза не случилось. Дизайн новых гаджетов почти идентичен прошлогодней версии Galaxy S8 — смартфона, проданного в мире в количестве свыше 50 млн экземпляров. У новых "самсунгов" также безрамочный дисплей с изогнутыми краями, который занимает почти 90% лицевой панели. Диагональ дисплея осталась прежней — 5.8" у S9 и 6.2" у старшей версии S9+. Главное отличие от прошлогоднего флагмана — двойная камера у S9+. Во время презентации именно ей уделили больше всего внимания. Теперь она сможет снимать slow mo видео с расширением около 1 тыс. кадров в секунду. Специальный встроенный датчик способен замедлять движение в 40 раз. Но назвать это инновацией сложно. В прошлом году компания Sony уже презентовала схожую функцию. Ещё одно "новшество" от южнокорейской компании — селфимоджи. Эта функция позволяет делать анимационные копии владельца телефона. Впрочем, похожая функция есть у телефонов вечных антагонистов Samsung — Apple.

Nokia 8110 4G

Цена: от $80

Компания Nokia не перестаёт радовать гиков ностальгическими воспоминаниями. После прошлогодней реинкарнации Nokia 3310 в 2018-м финны решили дать вторую жизнь модели 8110, которую в народе прозвали бананом. Дизайнеры компании знали об этом названии, ведь нынешняя модель вышла в двух цветах — классическом чёрном и жёлтом. В итоге 8110 — простой телефон с цветным несенсорным дисплеем и физической клавиатурой, которая закрывается крышкой-слайдером. Из новшеств — камера и поддержка формата 4G. Благодаря этому телефон можно использовать как роутер. Главное преимущество устройства, кроме ностальгии и цены, — батарея. В режиме "ожидание" она может прослужить фантастические 80 часов без подзарядки.

Ulefone T2 Pro

Цена: от $280

Китайская Ulefone не принадлежит к первому эшелону технологических компаний. Но на выставке в Барселоне ей удалось удивить всех журналистов, потенциальных инвесторов и покупателей умением грамотно сочетать главные тренды. Новинка от китайского производителя Ulefone T2 Pro имеет 6.7" Full HD+ дисплей с соотношением сторон 19:9 и тонкие рамки по бокам. Кроме того, в экран встроен сканер отпечатков пальцев — функция, которую все ждали во флагманах от Samsung и Apple. И не дождались. Также у телефона есть "чёлка", где разместилась фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Sony Xperia XZ2

Цена: неизвестна

Времена, когда Sony была трендсеттером мобильного рынка, давно прошли. За прошлый год японцы не попали даже в первую десятку компаний, продавших больше всего смартфонов. Руководство уверяет, что эту тенденцию поменяет новый флагман Xperia XZ2. Как и следовало ожидать, кроме смены дизайна в телефоне появился дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 × 1080 точек. Размер экрана — 5,7 дюйма. Новый дизайн назвали Ambient Flow. Корпус телефона сделан из прочного стекла Gorrila Glass 5. Ещё одна дань тенденциям — отказ от 3,5 мм разъёма для наушников. "Это даст толчок к развитию беспроводных гарнитур", — пояснили своё решение в японской компании. Одна из главных фишек гаджета — возможность отсканировать свою голову и сделать трёхмерную модель на экране. Но вопрос, зачем это делать, остаётся открытым.

Всегда онлайн

Связь со спутником Земли, интернет вещей и отказ от сим-карт — таким видят будущее телеком-гиганты

Луна, приём!

Мобильный оператор Vodafone Germany совместно с Nokia хотят покорить Луну

Звучит странно, но это реальность. Они планируют создать LTE-сети на спутнике Земли. Причина таких амбициозных целей — сотрудничество с немецкой компанией PTScientists по проекту запуска ракеты SpaceX Falcon 9, который запланирован на 2019 год. Предусматривается, что базовая станция Vodafone будет раздавать LTE на частоте 1800 МГц на поверхности Луны. Благодаря этому можно будет соединить луноходы Audi с навигационным модулем ALINA, который разрабатывает финская компания. Это позволит следить за путешествиями луноходов в прямом эфире. "Данный проект предполагает радикально инновационный подход к развитию инфраструктуры мобильной сети", — заявил Ханнес Аметсрайтер, исполнительный директор Vodafone Germany.

Быстрее быстрого

Пока в Украине только проходят тендеры для внедрения 4G-сетей, мировые телеком-гиганты рассуждают о запуске следующего поколения связи — 5G

Последние три года 5G — одна из главных тем переговоров на MWC. Этот формат связи даст возможность создать невероятную по сегодняшним меркам скорость интернет-соединения — 20 Гбит/с. Кроме того, после ввода 5G появится больше возможностей для развития интернета вещей, ведь связь между устройствами не будет пропадать. Полноценное внедрение технологии ожидается не ранее 2020 года, но свои решения в этой области операторы демонстрируют уже несколько лет. Например, на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане прошла успешная апробация возможностей 5G в реальных условиях. Такие же испытания планируются на чемпионате мира по футболу, который состоится этим летом. В свою очередь, на MWC американские операторы связи AT&T, Verizon и T-Mobile пообещали к концу года развернуть сети 5G в нескольких городах. Свои испытания в 2018-м также проведут Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica.

Без симки

Уже через несколько лет привычные сим-карты исчезнут

В этом уверены топ-менеджеры немецкого оператора Deutsche Telekom. В Барселоне они сообщили, что всех нас ждёт повсеместное внедрение стандарта eSIM. Технология означает, что абонентские данные могут быть записаны в чип в самом устройстве без использования классических сим-карт. Такое решение уже успешно реализовала компания Apple в третьем поколении Apple Watch. Deutsche Telekom продемонстрировал удобство технологии на примере велосипедов Greyp G6 eBike и автомобилей BMW i3.

Связь от Марка

Компания Facebook хочет, чтобы её пользователи всегда были онлайн

Для продвижения инициатив в области беспроводных сетей она объединила усилия с несколькими игроками на телеком-рынке, включая Nokia, Telenor, BT, Orange и Deutsche Telekom. Например, в конце 2018 года в рамках программы OpenCellular компании Facebook и Telefоnica завершат строительство мобильных сетей, которые будут обслуживать десятки тысяч перуанцев в тропических лесах и высокогорных областях. Базовая станция OpenCellular способна обслуживать до 1500 абонентов в радиусе 10 км. Оборудование поддерживает работу с сетями 3G и LTE.