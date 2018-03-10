Основатель компании SpaceX Илон Маск в Twitter показал концепт электробуса, который ложен будет ездить по тоннелям под городами.
Его разработала компания Маска The Boring Company.
"Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус", — написал Маск в ответах на твиты.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.
Напомним, власти столицы США разрешили основанной инженером и бизнесменом Илоном Маском компании The Boring Company бурить тоннель под Вашингтоном.