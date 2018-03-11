В Китае приступили к разработке 6G

В Китае ученые начали разрабатывать стандарт мобильной связи шестого поколения (6G). Об этом заявил китайский министр промышленности и информатизации Мяо Вэй, передает LIGA.net со ссылкой China Daily.

Одной из основных задач разработчиков является "общая машинизация", чтобы делегировать машине большинство рабочих задач, которые обычно выполняет человек.

Министр отметил, что в Китае набирает популярность так называемая концепция "Интернета вещей", что предполагает подключение к единой сети различных устройств со встроенными датчиками. Китайские ученые считают, что это должно максимально упростить решение повседневных задач, облегчить процесс обмена данными, полностью или частично исключив участие человека.

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Также сказано, что в данный момент Китай активно работает и над технологией стандарта связи 5G. Местные операторы со своими партнерами уже разрабатывают и испытывают станции и устройств под этот стандарт связи.

Согласно прогнозам, 5G повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, то есть в 20-50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.